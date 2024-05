‘Flinke celstraf voor “luguber” bedreigen van zakenman’

Connect on Linked in

De Amsterdamse rechtbank heeft een 29-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 20 maanden celstraf voor het bedreigen van een zakenman, handel in harddrugs, en witwassen.

Bedreigen

D.B. (29) krijgt 20 maanden cel voor het ‘ernstig en luguber’ bedreigen van een zakenman, handel in harddrugs en witwassen. De rechtbank legt 6 maanden meer celstraf op dan justitie had gevorderd. Dat schrijft Het Parool zaterdag.

Angstig

B. mag ook een jaar geen contact hebben met zijn slachtoffer. De rechtbank weegt zwaar dat de zakenman ‘enorm angstig’ is geworden, bijna niet meer naar buiten durfde en een kogelwerend vest droeg toen hij naar de politie stapte. Dat B. ‘geen verantwoordelijkheid neemt’ voor zijn daden en tijdens de zitting zei dat hij ‘helemaal geen tijd en zin in deze negatieve onzin’ heeft, wegen de rechters in zijn nadeel mee, aldus de krant.

B. heeft volgens de rechtbank ruim 225.000 euro en een motor witgewassen en professionele drugshandel voorbereid, onder meer naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Gemonteerd filmpje

In een uit de hand gelopen zakelijk conflict stuurde D.B. de Amsterdamse ondernemer op 13 februari 2020 een filmpje met beelden van de eerder daarvoor vermoorde broer van de kroongetuige tegen Taghi. Met de zakenman zou het ook slecht zou aflopen. ‘Dit gaat fout,’ stond erbij.

In 2020 werd de Mercedes G-klasse van de zakenman voor de deur in brand werd gestoken, zijn huis en zaak beschoten, explosieven bij zijn huis en kantoor gelegd en hij werd klemgereden door een man op een motorscooter.

Twee twintigers die celstraffen kregen voor het in brand steken van de auto en het leggen van de bommen, hebben een link met verdachte D.B. De zakenman zegt met niemand anders een conflict te hebben gehad, maar de recherche vond geen bewijs dat B. de opdrachtgever was.

Drugs

In berichten in de telefoon van B. ging het over ‘blokken’ cocaïne, MDMA, 2 C-B, ketamine, xtc, ‘ice’ (crystal meth) en ‘top colo’ (Colombiaanse cocaïne). Er werd geschreven over de uitvoer van drugs naar Dublin en ‘zelf naar de UK varen’.