Flinke explosie bij Amsterdamse coffeeshop (UPDATE)

Connect on Linked in

In Amsterdam-West is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij coffeeshop Terminator. De politie meldt enorme schade. Bij meerdere woningen in de buurt is het glas uit de ramen geblazen. De explosie vond even na 03.30 plaats op de Admiraal de Ruyterweg.

Getuigen spraken van een trilling die door het huizenblok ging. Bij vele tientallen woningen en auto’s is er schade. Tegenover de coffeeshop zijn alle ramen uit de sponningen gesprongen.

Politie en EOD hebben onderzoek gedaan. Ook Forensische Opsporing was ter plaatse. De brandweer heeft de veiligheid van de panden gecheckt. Openbaar vervoer wordt omgeleid.

Een getuige heeft tegen AT5 gezegd dat twee personen het gemunt hadden op een geldwisselautomaat in de coffeeshop. Na de explosie zouden ze zijn weggereden op een scooter.

De politie heeft nog geen informatie over de daders of de toedracht naar buiten gebracht.