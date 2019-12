Flinke partijen cocaïne uit Brazilië onderschept

Print This Post

De Douane heeft verspreid over drie dagen tijdens controles in de Rotterdamse haven in totaal 1.457 kilo cocaïne onderschept.

Op 12 december vond de Douane in een container geladen met een poeder voor de betonindustrie 450 kilo cocaïne. Vervolgens vond de Douane op dezelfde dag in een container met vaten vruchtenpulp 500 kilo cocaïne. Deze cocaïneblokken waren ingevroren in het vruchtenconcentraat.

Afgelopen vrijdag vonden douane-ambtenaren in een container met magnesium 17 grote sporttassen met 496 kilo cocaïne. En Ten slotte vond men maandag in het motorcompartiment van een koelcontainer, beladen met watermeloenen, nog 11 kilo cocaïne.

Alle containers waren afkomstig uit Brazilië. Alle partijen drugs zijn inmiddels vernietigd.