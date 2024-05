Flinke schade na brandbom bij woning in Kaatsheuvel

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Nieuwevaert in Kaatsheuvel heeft donderdag rond middernacht brand gewoed. Deze werd veroorzaakt door een brandbom. Door het explosief zijn meerdere ruiten gesneuveld. Getuigen hebben meerdere mensen zien wegrennen.

De hulpdiensten kregen vlak voor middernacht melding van een brand die was uitgebroken bij een woning aan de Nieuwevaert. Omstanders en de brandweer hebben de brand geblust. Door de explosie zijn de ruiten aan de voorzijde vernield en is er veel rook- en waterschade binnen in de woning. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig.

Getuigen hebben meerdere mensen zien wegrennen. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek en camerabeelden uit de buurt worden bekeken.