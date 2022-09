Flinke vangsten wiet en cocaïne op zee bij Curaçao

Connect on Linked in

De Kustwacht Caraïbisch Gebied en de Koninklijke Marine blijken afgelopen zondag op volle zee grote hoeveelheden marihuana en cocaïne te hebben onderschept. In totaal werd 3.700 kilo drugs onderschept in de wateren bij Curaçao. Ongeveer 1.600 kilo daarvan was cocaïne.

Groningen

Op de ochtend van zondag 18 september dook er op de radar een snel bootje op. Marineschip Zr. Ms. Groningen ging erop af, geassisteerd door een patrouillevliegtuig van de Kustwacht. Met snelle onderscheppingsvaartuigjes (FRISC’s, foto onder) bemand met daarop zwaar bewapend personeel werd de go fast na een korte achtervolging gestopt. De opvarenden hadden pakketten drugs in het water gegooid. Er waren zes opvarenden, die allen zijn aangehouden.

Dertien verdachten

Marineschip de Groningen onderbrak de afwikkeling van de actie om een andere go fast die in de buurt voorbij kwam de pas af te snijden. Ook daarbij kwam het tot een achtervolging met de FRISC’s. Vier opvarenden en drugs werden aan boord gebracht. Later op de dag onderschepte de Groningen nog een derde go fast met drugs. Daarbij werden drie opvarenden gearresteerd en drugs in beslag genomen.

De dertien verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de politie op Curaçao. De drugs zijn vernietigd. Op 16 september haalde de Groningen 1.200 kilo cocaïne uit het water. In heel 2022 heeft de Kustwacht ruim 10 ton cocaïne onderschept.