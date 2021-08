Flinke wapenvondst in woning Spijkenisse

Connect on Linked in

Bij een inval in Spijkenisse is dinsdag een 36-jarige man uit Spijkenisse aangehouden omdat er in zijn woning 22 wapens aanwezig waren. Volgens de politie gaat het vooral om vuurwapens en munitie. Er lagen in de woning onder meer twee pistoolmitrailleurs, naast pistolen en revolvers.

De politie zegt dat het onderzoek is begonnen nadat er uit het buitenland een tip binnenkwam over de mogelijke aanwezigheid van vuurwapens in de desbetreffende woning. Vroeg in de ochtend van 10 augustus viel de politie er naar binnen. Naast de wapens is er ook een bedrag van 4.800 euro in beslag genomen.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In Rotterdam heeft de hoofdofficier van justitie een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Als een tip leidt tot in beslagname van een vuurwapen komt de melder in aanmerking voor een beloning van 750 euro.