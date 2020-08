Schilderij Frans Hals voor derde keer gestolen

Connect on Linked in

In de vroege morgen van woensdag is een schilderij van Frans Hals gestolen uit het museum “Het Hofje” van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Het is voor de derde keer in de geschiedenis van het museum dat dit schilderij is weggenomen.

Volgens de politie is er rond 03.30 ingebroken en ging het alarm af. Hierna gingen agenten naar het museum. Bij aankomst is rondom het museum direct een zoektocht gestart. Daarbij is niemand aangetroffen.

Nadat de beheerder van het museum toegang kon verschaffen tot het terrein en het pand, bleek dat de achterdeur geforceerd was en dat één schilderij was ontvreemd: de “Twee lachende jongens” van Frans Hals.

Bij het onderzoek zijn forensische onderzoekers en de tactische recherche betrokken maar ook kunstroofexperts van de landelijke recherche. Het is niet de eerste keer dat dit schilderij van Frans Hals is gestolen. Het werd eerder in 2011 en 1988 ook ontvreemd.

In 1988 werd ook het schilderij van Jacob van Ruisdael “Bosgezicht met bloeiende vlier” (zie foto boven) gestolen, samen met het stuk van Hals. Beide schilderijen werden na drie jaar teruggevonden. In 2011 waren deze beide schilderijen zes maanden zoek.