Forensisch ’tegenonderzoek’ in zaak Sammy van start gegaan

Connect on Linked in

De crowdfunding naar het tegenonderzoek dat de ouders van de in Amsterdam doodgeschoten Sammy Baker zijn gestart, heeft inmiddels duizenden euro’s opgeleverd. Een forensisch bureau maakt aanstalten om het onderzoek te beginnen.

Teller

Crimesite meldde eerder deze maand al dat de ouders van de Duitse Sammy Baker de crowdfunding waren gestart. Inmiddels staat de teller van dat bedrag op ruim 7000 euro. Het bureau Forensis dat de crowdfunding heeft opgezet, geeft op de website van de actie aan dat 35.000 euro nodig is.

De crowdfunding is gestart, op initiatief van de ouders van de overleden fitness-influencer Sammy, wiens echte achternaam Seewald is. De 23-jarige Sammy raakte op 13 augustus 2020 in Amsterdam in een psychose, na het bezoek aan een coffeeshop in Amsterdam. Toen hij in verwarde toestand een mesje toonde, voerde de politie een actie uit, waarbij hij werd doodgeschoten.

Extra

Advocaat Richard Korver en de ouders van Sammy besloten extra onderzoek uit te willen laten voeren, omdat het eerdere onderzoek onvolledig zou zijn, schrijft de Amsterdamse nieuwszender AT5 zondag. ‘Ik vind het eerlijk gezegd echt beschamend om te constateren dat in deze stad iemand door de politie is doodgeschoten’, aldus de advocaat ‘En dat het onderzoek daarnaar zich alleen maar richt op de vraag “was er terecht geschoten”. De hele aanloop is daarin niet meegenomen’, stelt Richard Korver als advocaat van de nabestaanden.

Team

‘We denken dat er mogelijk een aantal zorgwekkende kwesties zijn die moeten worden uitgezocht’, vertelt Bob Trafford van Forensic Architecture aan AT5. ‘We hebben een team van drie onderzoekers die echt heel gedetailleerd de seconden die leidden tot de dood van Sammy onderzoeken. Dit werk, deze zorg die absoluut cruciaal is om precies te begrijpen hoe en waarom Sammy zijn leven heeft verloren en waarom dat door de staat en door de politie als een redelijk verlies van leven werd beschouwd’, aldus Trafford.

De wetenschappers bouwen op dit moment een 3D-model van de situatie aan de Honselerdijkstraat in Nieuw-West. Met behulp van dit model kan uiteindelijk een gedetailleerde reconstructie gemaakt worden van wat er zich drie jaar geleden afspeelde, aldus de berichtgeving op de stadszender.