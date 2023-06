Forse explosie in Amsterdam vernielt ramen en portiek

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam doet onderzoek naar een flinke explosie die afgelopen nacht plaatsvond in de hoofdstad. De ontploffing richtte een ravage aan.

Knal

De harde knal was in de nacht van dinsdag op woensdag te horen in de Heemstedestraat, in Nieuw-West. De explosie bleek te zijn geweest bij een toegangsdeur van een flatgebouw. Door de knal sprongen meerdere ruiten van woningen. Ook was er flinke schade in het portiek van het gebouw.

Onderzoek

Agenten kwamen rond 2.20 ter plaatse, net als de explosieven-specialist van de politie om materiaal veilig te stellen. Een forensisch team heeft onderzoek gedaan naar sporen. Verder is er buurtonderzoek gedaan en zijn camerabeelden bekeken.