Forse schade na plofkraken in Amsterdam-Osdorp en Schiedam

Bij een plofkraak op een geldautomaat aan het Ecuplein in Amsterdam-Osdorp is zaterdagnacht iets na 05.00 grote schade aan de gevel van het pand ontstaan. Ook brak er brand uit. Omwonenden hoorden drie harde explosies en even later nog vier kleinere knallen.

(Beeld: ravage en brand na de plofkraak in Amsterdam-Osdorp)

Woningen ontruimd

De plofkraak vond plaats op een pinautomaat aan de Pieter Calandlaan. Omliggende woningen zijn ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is met onder meer een verkenningsrobot ter plaatse om onderzoek te doen naar eventuele achtergebleven explosieven.

Het is onbekend of de daders iets buit hebben gemaakt. Er is niemand aangehouden.

Het betreft de zesde explosie in Amsterdam in augustus en de tiende in een maand tijd.

AH Schiedam

Ook in Schiedam vond zaterdagnacht een plofkraak plaats, deze veroorzaakte veel schade bij de Albert Heijn in het Hof van Spaland. De omgeving is ruim afgezet en de EOD en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek.

De plofkraak vond rond 05.30 plaats en veroorzaakte een enorme knal in de omgeving. Of er buit is gemaakt is niet duidelijk. Ook hier is niemand aangehouden.

Vrijdag sneuvelde er nog een deur bij een poging inbraak in hetzelfde filiaal.

Zo! Dat waren echt 3 gigantische knallen.

Een uurtje geleden, omgeving Osdorp De Aker.

Plofkraak, gok ik zo.

Politiesirene hoorde ik binnen een minuut, brandweer (3 wagens volgens mij) iets later.

Weet iemand iets meer?#osdorp#plofkraak

