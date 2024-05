Forse schade na ramkraak bij juwelier Sliedrecht

Connect on Linked in

Bij een juwelier aan de Kerkbuurt in Sliedrecht is donderdagnacht met een bestelbus een ramkraak gepleegd. Er is geen buit gemaakt. De overvaller(s) zijn vermoedelijk te voet gevlucht.

Zwaar beschadigd

Even na 05.00 probeerde de bestuurder van een bestelbus door de rolluiken te rijden. Die raakten zwaar beschadigd, maar de beveiliging met onder andere tralies erachter voorkwam dat het busje echt binnenkwam. De schade is groot, maar er is niets buitgemaakt.

Sporenonderzoek

Het busje is ter plaatse achtergelaten en de overvaller(s) vluchtten vermoedelijk te voet. De bestelbus is voor sporenonderzoek in beslag genomen. Onderzoek in de omgeving heeft nog niet tot aanhoudingen geleid. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden- of dashcambeelden.