Foto’s voortvluchtige veroordeelden op vliegvelden

Op beeldschermen in vertrekhallen op Schiphol en de luchthavens in Rotterdam en Eindhoven zijn van 18 tot en met 31 juli foto’s van verschillende voortvluchtige veroordeelden te zien. Het Openbaar Ministerie en de politie roepen reizigers op om in het buitenland uit te kijken naar deze criminelen die in Nederland zijn veroordeeld voor allerlei misdrijven, van een gewapende overval tot moord.

De voortvluchtigen houden zich vermoedelijk in het buitenland schuil om zo hun straf te ontlopen. Het gaat om criminelen die in Nederland zijn veroordeeld tot celstraffen variërend tussen de vier jaar voor een gewapende overval tot levenslang voor moord.

Extra aandacht

Het Fugitive Action Search Team Nederland (FASTNL) van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket van het OM willen met deze campagne extra aandacht en informatie verzamelen over waar de voortvluchtigen zich bevinden, wie hun contacten zijn en hoopt zo ook recente beelden te ontvangen. Ook of zij wellicht reizen (al dan niet onder een valse identiteit) naar andere landen om familie te bezoeken. Het is mogelijk dat ze zich ook in deze vakantiemaanden verplaatsen.

Belemmeringen

Soms heeft de politie een vermoeden in welk land de voortvluchtige zich bevindt, maar is een arrestatie niet mogelijk omdat er geen uitleveringsverdrag is met een bepaald land, geldt in het land waar de veroordeelde verblijft een andere verjaringstermijn of nemen sommige landen het recht in eigen hand en geldt daar bijvoorbeeld de doodstraf.