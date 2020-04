‘Foutje: OM verklaart verdachte dood’

Connect on Linked in

Een springlevende verdachte is door een administratieve fout van het Openbaar Ministerie dood verklaard. Een medewerker stuurde per ongeluk een verkeerde brief, aldus een woordvoerder van het OM tegen het Algemeen Dagblad.

‘Een vervelende fout’, noemt de woordvoerder het, die te maken had met ‘vinkjes’ die kennelijk op de verkeerde plaats in een brief waren geplaatst.

Een Arnhemmer wilde als slachtoffer in aanmerking te komen voor schadevergoeding van zijn belager omdat hij mishandeld zou zijn.

Als antwoord kreeg hij van het Openbaar Ministerie te horen dat de betrokken verdachte inmiddels was overleden. Dat was niet het geval. De verdachte leeft en is in afwachting van zijn hoger beroep.