Frans cokenetwerk met bolletjesslikkers vanuit Suriname bevoorraad

Connect on Linked in

Justitie in Frankrijk heeft een groot drugsnetwerk met bolletjesslikkers ontmanteld, waarvan de bevoorrading plaatsvindt vanuit Suriname. De drugslijn liep vanuit Paramaribo via Cayenne (Frans-Guyana) naar Frankrijk en vervolgens naar andere Europese landen. Zo kwam een Surinaamse kruidenier in Antwerpen in het vizier en zijn elf verdachten aangehouden. Dat schrijft Key News.

Spilfiguur

Het onderzoek in samenwerking met het Franse Anti-Narcoticabureau l’Ofast startte in februari 2022 nadat enkele bolletjesslikkers binnen korte tijd werden aangehouden toen ze reisden naar Périgueux, een stad in het departement Dordogne in het zuidwesten van Frankrijk. Al snel kwam een 30-jarige man in beeld als spilfiguur in het drugsnetwerk.

Identieke werkwijze

In december 2022 wisten l’Ofast en de plaatselijke politie in Bordeaux twee drugskoeriers te arresteren toen ze uit Frans-Guyana arriveerden met elk ongeveer 1 kilo cocaïne, verdeeld over 120 ingeslikte bolletjes à 10 gram. Uit onderzoek van de Franse politie zou blijken dat de drugshandelaren hun koeriers ronselen op dezelfde werkwijze als in Suriname en Frans-Guyana.

Jonge vrouwen

Vooral jonge vrouwen zouden volgens de Franse autoriteiten worden ingezet om drugs te smokkelen, getuige ook het snel stijgende aantal buitenlandse reizen van jonge vrouwen met een achtergrond in Frans-Guyana. De drugshandel wordt geassocieerd met mensenhandelaren uit de plaats Périgord (departement Dordogne) die het ook hadden gemunt op jonge vrouwen.

Antwerpen

Begin dit jaar zorgde een arrestatiegolf ervoor dat de Franse politie een spoor van het netwerk volgde naar een Surinaamse kruidenierswinkel in Antwerpen, waar een handelaar geld witwaste uit de verkoop van cocaïne. Twee maanden later werden drie andere sleutelfiguren in Frans-Guyana gearresteerd en naar Frankrijk overgebracht. Ondertussen waren twee koeriers van het netwerk in het buitenland opgepakt met duizenden euro’s aan cocaïne bij zich. In totaal zijn negen verdachten in verzekering gesteld. Twee anderen die ook worden vervolgd zijn onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

Openbaar vervoer

In een poging om de cocaïnedistributie in Frankrijk tegen te gaan, vinden er regelmatig arrestaties plaats op bus-, tram- en treinstations. Veel smokkelaars maken namelijk gebruik van het openbaar vervoer. In oktober 2022 is er een 100% controlesysteem opgezet voor de passagiers die vanuit Cayenne (Frans-Guyana) naar het vasteland van Frankrijk reizen.

Ook het gebruik van automatische kentekenherkenning op de weg naar luchthavens, millimeter golfscanners, videobewakingscamera’s en controles door hondenteams is in 2022 toegenomen. De Franse autoriteiten zijn er vooralsnog niet in geslaagd om de toelevering vanuit Suriname een halt toe te roepen.