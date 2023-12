Frans marineschip onderschept 3,5 ton coke bij Barbados

Print This Post

Een Frans marinefregat heeft op 28 november op een vissersschip 3,5 ton cocaïne onderschept in het Caribisch gebied ten zuidoosten van Barbados. De megapartij coke was vermoedelijk bestemd voor de Europese markt. Er is een onbekend aantal bemanningsleden opgepakt.

119 balen

Nadat bemanningsleden van het Franse marineschip La Combattante en een helikopter het vissersschip hadden gelokaliseerd, werd het vaartuig tot stoppen gedwongen en binnengevallen. Aan boord werden 119 balen cocaïne aangetroffen van in totaal 3.500 kilo cocaïne. Vastgesteld werd dat de bemanning van het vissersschip de Venezolaanse nationaliteit had.

De bemanningsleden zijn aangehouden op verdenking van drugssmokkel en overgedragen aan de Venezolaanse autoriteiten. De partijen coke zijn in beslag genomen en vernietigd.

De operatie werd uitgevoerd door de strijdkrachten van de Les Forces armées aux Antilles (FAA) in samenwerking met de Franse douane, het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken in Frankrijk, en in coördinatie met Amerikaanse en Colombiaanse bondgenoten.