Frans stel ontdekt dat reisgenoot ontsnapte moordenaar is

Een Frans stel heeft er deze week voor gezorgd dat een ontsnapte Belgische moordenaar weer in de cel is beland. Adrien Rompen kon niet lang van zijn vrijheid genieten. Hij was veroordeeld voor het wurgen van zijn vrouw, in 2015.

Beeld: Gezochte Belgische moordenaar Adrien Rompen met het stel dat hem ontmaskerde

Boos

Myriam en Yanis ontmoetten op vakantie afgelopen zondag in Spanje een zekere ‘Victor’. Die drong zich in de loop der dagen steeds verder aan hen op, maar gaf weinig persoonlijk informatie. Wel liet hij weten dat zijn ‘kinderen boos op hem waren’. Hij zou zaken hebben ‘verpest door te veel te coke te hebben gebruikt’.

Ook betaalde hij steeds met contact geld en had hij geen telefoon, schrijft het AD donderdag

Gezocht

Toen hij zich een keer versprak en zich Adrien noemde, werd het stel achterdochtig. Na een zoekvraag op internet met de woorden ‘Adrien, Belgique, recherche’ kwam de informatie naar boven dat ‘Victor’ de gezochte moordenaar Adrien Rompen was.

Moord

Het stel schrok zich dood en zorgde ervoor dat de Spaanse politie hem snel inrekende. Adrien Rompen werd in België tot 20 jaar vel veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, in 2015. De veertiger was sinds 9 juni op proefverlof, maar keerde niet terug. Hij was precies 17 dagen op de vlucht.

Op 15 april werd het levenloze lichaam van Charlène Grosdent gevonden in haar huis in Welkenraedt in Belgie. Brandweerman Adrien beweerde in eerste instantie dat ze van de trap was gevallen. Maar bij de autopsie werden sporen van verwurging gevonden. Het viel mensen op dat hij niet huilde om het verlies, maar vooral op zijn telefoon zat. Later bleek dat hij daarop met zijn maîtresse in contact was, valt te lezen op de Franse nieuwssite van RTL.

De vrouw van het Franse stel kreeg deze week genoeg van ‘Victor’, toen hij opschepte over zijn vele vriendinnen.