Franse autodiefstal leidde politie naar grootschalige hasjsmokkel (VIDEO)

De Nationale Politie in Spanje zegt een Frans netwerk te hebben ontmanteld dat regelmatig hasj naar Frankrijk vervoerde via de go fast-methode. Daarbij rijdt een groepje auto’s met zeer hoge snelheden via de snelwegen van Zuid-Spanje naar Frankrijk. Bij eventuele politiecontroles proberen de smokkelaars snel de route van de auto’s erachter te verleggen.

Autodieven

Er zijn negen mensen gearresteerd: acht in Frankrijk en één in Spanje. In Spanje deed de politie vijf invallen, in de provincies Málaga, Córdoba, Sevilla en Girona. In Frankrijk zijn vier panden doorzocht.

Het onderzocht werd gecoördineerd door Europol, en begon nadat eind vorig jaar in Frankrijk een criminele organisatie van autodieven werd opgerold. De Franse politie stelde vast dat een van de eerder gestolen voertuigen naar de stad Perpignan was gebracht en mogelijk werd gebruikt voor het vervoer van drugs uit Spanje.

Onderzoek wees uit dat een groep smokkelaars regelmatig hasj vanuit Zuid-Spanje naar de regio Lyon vervoerde met gestolen voertuigen.

1300 kilo hasj

Gestolen auto’s werden ingeladen in een huis in de provincie Córdoba. Vandaar ging het naar klanten in verschillende regio’s in Frankrijk.

Er is in het onderzoek beslag gelegd op 1300 kilo hasj, 38 kilo marihuana, drie kilo cocaïne, twee handvuurwapens, munitie en 56.000 euro aan contant geld.