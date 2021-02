Franse bestuurder gestolen auto ramt politiewagens

Rammen

Na een melding op een camerasysteem zagen twee surveillance-auto’s van de verkeerspolitie een gestolen auto rijden op de A16 bij de Moerdijkbrug. De man hield zich niet aan een stopteken en reed ervandoor. Hij ramde daarbij de snelle politie-Audi die naast hem ging rijden.

Achtervolging

Tijdens een opvolgende achtervolging behaalden de auto’s snelheden van 220 kilometer per uur. Tijdens de wilde rit ramde de verdachte nog eens vier keer de politieauto’s. Ook haalde hij het verkeer in via de vluchtstrook. Bij Breda sloten politieauto’s de bestuurder in, waarna hij ze nogmaals ramde. Uiteindelijk raakte de man zelf in een slip, en kon hij tegen de vangrail klem worden gezet.

Gestolen

De Franse auto van de verdachte bleek een dag eerder gestolen te zijn. De politie hield de verdachte aan voor heling en poging doodslag. De man kon zich niet identificeren. Bij een drugstest bleek dat hij waarschijnlijk onder invloed was van meerdere soorten harddrugs, en alcohol. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal zijn bloed verder onderzoeken.