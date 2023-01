Franse cocaïne-kapitein gepakt met 750 kilo

Connect on Linked in

Er zijn de afgelopen weken vijftien mensen gearresteerd die volgens de Spaanse autoriteiten bezig waren met vervoeren van cocaïne in zeiljachten naar Europa. Het gaat verdachten uit de buurt van Parijs en om Spanjaarden. Er is ruim een ton cocaïne in beslag genomen. De politie zegt dat de groep cocaïne naar Spanje bracht en die verkocht in de Parijse regio en in de provincie Málaga.

Azoren

De verdachten werkten vanuit Marbella en Parijs. De Franse tak hield zich bezig met de distributie in Europa en de Spaanse had contacten met cocaïne leverende organisaties in Colombia en Venezuela. Een van de zeilboten die een deel van de in beslag genomen cocaïne vervoerde werd eind december ten noordoosten van de Azoren door een Spaans marineschip onderschept. Aan boord was 740 kilo cocaïne.

Kanaal

Het onderzoek begon in de zomer van 2021 toen de Guardia Civil informatie kreeg over de aankomst van een zeilboot in de jachthaven El Puerto de Santa María (Cádiz). Aan boord was een Frans staatsburger, die eerder in verband werd gebracht met cocaïnehandel. Observatie bracht aan het licht dat de man contact had met een tweede Fransman die eveneens bekend was in het drugsmilieu.

Deze laatste werd in 2018 in het Engelse deel van Het Kanaal gered toen zijn zeiljacht zinkende was. Er waren aanwijzingen dat het schip cocaïne had vervoerd. Een van zijn broers wordt door de politie in Frankrijk gezien als een speler in de cocaïnehandel in Parijs.

Spanje en Frankrijk zetten een gezamenlijk onderzoeksteam (Joint Investigation Team) op.

Martinique

In het onderzoek bleek dat verschillende Franse burgers zich vestigden zich in Marbella. Sommigen kende de politie als personen uit de onderwereld in Marseille. Een van hen was en bekende Franse crimineel die ooit in Frankrijk is veroordeeld voor moord op een politieagent tijdens een overval.

Eén van de verdachten bleek in Spanje een Venezolaan te ontmoeten. Op het Franse eiland Martinique was een verdachte in de weer met het opknappen van een zeilschip. Ook werden voorraden aan boord gebracht en werd een navigatiesysteem geïnstalleerd. In november zette het zeiljacht met een van de verdachten aan boord koers in de richting van Venezuela. Aan de autoriteiten in Martinique was als bestemming een Europese haven aangegeven.

Na enige uren voor de kust van Isla Margarita te hebben doorgebracht begon de reis in de richting van de Azoren.

Toen het zeiljacht werd onderschept bij de Azoren bleek dat er een tweede persoon, met Venezolaanse nationaliteit, aan boord was gekomen. De politie denkt dat deze met de cocaïne bij Isla Margarita aan boord was gekomen.

Centrum van Parijs

In Spanje werd in een huis in Salamanca 52.450 euro aan contant geld in beslag genomen, en ook twee vuurwapens, twee satelliet-routers voor boten, auto’s en meerdere (pgp)telefoons.

In een appartement in het centrum van Parijs bleken een wietkwekerij en 345 kilo cocaïne en een vuurwapen aanwezig. Er werd ook een administratie gevonden en 745.500 euro aan contanten.