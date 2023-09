Franse rapper MHD (29) krijgt 12 jaar cel voor moord

Print This Post

De Franse rapper MHD (echte naam Mohamed Sylla) is vrijdag veroordeeld tot 12 jaar celstraf voor betrokkenheid bij de moord op een 23-jarige man in Parijs, in juli 2018. Vijf andere verdachten kregen celstraffen van 10 tot 18 jaar. Drie anderen werden vrijgesproken.

Filmpje

Het slachtoffer, de 23-jarige Loïc K., werd op 5 juli 2018 ’s nachts aangereden door een zwarte Mercedes en daarna in elkaar geslagen en neergestoken door een groep mannen. De Mercedes van Sylla werd herkend in een filmpje dat van de aanval door een ooggetuige werd gemaakt. Ook verklaarden getuigen dat ze de rapper hadden herkend aan zijn haar en kleding. De auto van de rapper werd een dag later uitgebrand teruggevonden.

Rivaliserende jeugdbendes

Aanleiding voor de moord zou een ruzie tussen rivaliserende jeugdbendes in het noordoosten van Parijs zijn. De rechtbank acht bewezen dat Mohamed Sylla een hoofdrol speelde.

Rapper MHD werd begin 2019 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord. In de zomer van 2020 kwam hij voorwaardelijk vrij. Hij ontkent elke betrokkenheid.

Celstraffen

Justitie had 18 jaar cel geëist tegen Sylla. De rechtbank veroordeelt hem tot 12 jaar cel. Vijf andere verdachten kregen celstraffen van 10 tot 18 jaar. De hoogste straf kreeg een verdachte die nog voortvluchtig is. Drie anderen werden vrijgesproken.

Populariteit

De Franse rapper MHD – met Guinese en Senegalese roots – werd in korte tijd erg populair in Frankrijk en ook daarbuiten. Hij wordt gezien als de grondlegger van het muziekgenre dat bekendstaat als afrotrap, een mix van hiphop en Franstalige rap met Afrikaanse invloeden.

Concert afgelast

Zijn rapvideo’s hebben vele miljoenen views. Een maand geleden bracht hij nog twee nieuwe videoclips uit. In januari 2019 werd een concert van MHD in AFAS Live in Amsterdam afgelast, toen de rapper werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord.