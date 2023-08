Fransman veroordeeld voor smokkelen heroïne in verborgen ruimte auto

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft donderdag een Fransman veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, voor het vervoeren van heroïne in een verborgen ruimte in zijn auto. De man hield tot het laatst vol dat hij dacht dat hij chocolade vervoerde. Hij zou ook niet hebben begrepen dat de politie toestemming vroeg om zijn auto te doorzoeken.

Door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Staande

De man werd op 24 maart van dit jaar in zijn eigen auto staande gehouden door de politie bij een verkeerscontrole op de A16, ter hoogte van Breda, bij de Belgische grens. Hij vertelde agenten dat hij op bezoek was geweest bij vrienden in Rotterdam, en weer op weg was naar zijn huis in Frankrijk.

Verborgen ruimte

De man werd daarna gevraagd of men zijn auto mocht doorzoeken, in het Engels. Hij knikte daarop ja, en zei daarna ‘yes, of course.’ Daarop vonden de agenten achter de vervormde kentekenplaat een verborgen ruimte, met daarin vijf gesealde pakketten met in totaal 2,5 kilo heroïne.

De man verklaarde later dat hij voor een betaling van 800 euro, een partij Marokkaanse chocolade had moeten ophalen. De man had niet gezien hoe zijn auto was geladen, en zag geen chocola toen hij weer vertrok. Hij was wel schuldbewust. Bij de politie verklaarde hij: ‘ik wist wel dat ik iets onwettigs deed.’

Zijn verdediging vond dat hij vrijgesproken moest worden, omdat hij nauwelijks Engels spreekt, en het daarom niet duidelijk is dat hij had begrepen dat de agenten zijn auto wilden doorzoeken.

Zoontje

De officier van Justitie eiste eerder een gevangenisstraf van 26 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor de man, met een proeftijd van 2 jaar. De officier van justitie hield hierbij rekening met zijn persoonlijke omstandigheden, namelijk de medische situatie van het zoontje van verdachte.

De rechtbank ging hier niet in mee, omdat de situatie met het kind niet werd onderbouwd. Ze gaf ook een zwaardere straf, omdat ze de eis niet overeen vond komen met andere straffen in vergelijkbare zaken, en vanwege de ernst van het feit.

Lees hier de uitspraak in deze zaak.