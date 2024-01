Fransmannen met wapens opgepakt in Waalhaven, ‘wilden rap opnemen’

Connect on Linked in

De Douane heeft dinsdag 9 januari zeven mannen van 18 t/m 27 jaar uit Frankrijk aangehouden in de Waalhaven in Rotterdam. De mannen waren in het bezit van vuurwapens en wilden naar eigen zeggen een rap opnemen.

De zeven mannen werden aangehouden na ‘een verdachte situatie’ in de Waalhaven, zo meldt de Zeehavenpolitie maandag. Alle verdachten zijn aangehouden voor de Wet Wapens en Munitie en hebben een boete gekregen van 1.000 euro per persoon.

De wapens zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Of de mannen daadwerkelijk een rapvideo wilden opnemen of in de Waalhaven waren om mogelijk een partij drugs uit te halen, is onduidelijk.