‘Fraude met fictief werk gedetineerden’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De FIOD blijkt vorige week donderdag twee mannen te hebben aangehouden die ervan worden verdacht fictief werkverband voor gedetineerden te hebben verzorgd.

Oplichting

Volgens de FIOD gaat het om mannen van 52 jaar uit Medemblik en 60 jaar uit Alkmaar. Ze hebben drie dagen doorgebracht in het cellencomplex voor verhoor over valsheid in geschrift en oplichting. Daarna zijn ze voorlopig op vrije voeten gesteld.

Er zijn doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in de gemeente Medemblik waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie.

Betaald

Het strafrechtelijk onderzoek was gestart met “restinformatie” uit een ander FIOD-onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de verdachten zich vermoedelijk bezighielden met het bemiddelen voor gedetineerden die werk zochten buiten een penitentiaire inrichting.

Gevangenen mogen in de laatste fase van hun detentie buiten de gevangenismuren werken. De verdachten zouden fictieve dienstverbanden op hebben gemaakt voor gedetineerden, die hen daarvoor betaalden.

De delinquenten zouden zogenaamd gaan werken voor bedrijven van de verdachten. Zo leek het voor de desbetreffende PI’s alsof de gedetineerden aan het werk waren. Maar in werkelijkheid konden ze gaan en staan waar ze wilden.