13 januari 2025

Gaat Weski de gifbeker helemaal leegdrinken?

Blijft de voormalig advocaat Inez Weski (69) in haar strafzaak zwijgen, of zal ze de door haar in de publiciteit, onder meer in haar boek, zwaar aangezette gelofte aan haar beroepsgeheim breken? Hoewel ze dinsdag waarschijnlijk niet aanwezig zal zijn, komt hierover op de inhoudelijke terechtzitting voor de rechtbank in Rotterdam uiteindelijk wel duidelijkheid.