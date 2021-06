Gangster worden: Heineken-ontvoerder Boellaard vertelt over Amsterdamse overvallen

Connect on Linked in

In een boek van Heineken-ontvoerder Jan Boellaard staan niet eerder prijsgegeven details over een serie grote overvallen in Amsterdam in de jaren zeventig. De groep van Boellaard, Frans Meijer en Cor van Hout werd daar wel van verdacht maar nooit voor vervolgd. Het gaat onder meer over de overval op een girokantoor in Amsterdam.

Historicus

In het boek Wij willen gangster worden vertelt Boellaard over zijn jeugd en vroege vriendschap in de Staatsliedenbuurt met Cor van Hout en Frans Meijer, en hoe zij uitgroeiden tot het gezelschap dat in 1983 biermagnaat Freddy Heineken ontvoerde, waar Willem Holleeder zich pas in 1981 bijvoegde. Het boek is geschreven door Jan’s jongere broer George Boellaard, een schilderijenrestaurateur en van huis uit historicus, die nooit wat met criminaliteit te maken heeft gehad. George en Jan waren jarenlang gebrouilleerd.

Jan Boellaard is veroordeeld voor de Heineken-ontvoering en voor een schietpartij in Amsterdam waarbij hij in 1994 een douanier doodschoot. Hij verzamelde langere tijd aantekeningen, onder meer geschreven in de gevangenis. Het waren vele honderden kantjes die hij in 2013 bij broer George bezorgde met de bedoeling dat die het zou verwerken in een boek. En dat heeft George Boellaard gedaan, in boeiende stijl.

Duits

Jan Boellaard bekent in het boek een aantal inmiddels verjaarde misdrijven, met name de serie (bank)overvallen in Amsterdam, en het is voor het eerst dat iemand hierover uit de school klapt. Met Cor van Hout en Frans Meijer pleegde hij in 1974 de eerste overval, op het Surinameplein, na eerst wat inbraken te hebben gedaan. De jongere Van Hout was toen nog maar 16 jaar. Om aan wapens ter komen braken ze in bij wapenhandel Munts, toen gevestigd in een winkelpand in Amsterdam-Oost.

Het drietal was bij de overvallen brutaal en goed voorbereid. Op het Surinameplein hadden ze bedacht dat het goed zou zijn om Duits tegen elkaar te spreken om de speurders op een dwaalspoor te zetten. Meest tot de verbeelding sprekend was de overval op het kantoor van de gemeentegiro op het Singel in Amsterdam waar ze met een speedboot al schietend over de gracht ontkwamen naar een bedrijfsterrein in Amsterdam-West. Ook daar spraken ze Duits.

Het boek is nog maar een eerste deel. De bedoeling is dat hierna de jaren voor de Heineken-ontvoering worden besproken. Daarbij zullen details zijn over de overval op de Makro-vestiging in Amsterdam-Duivendrecht in 1980.