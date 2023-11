Gat in plafond na explosie bij portiekwoning in Amsterdam-West

Connect on Linked in

Bij een portiekwoning aan de Blancefloorstraat in Amsterdam-West heeft donderdagavond een zware explosie plaatsgevonden. Deze veroorzaakte veel schade. Onder meer het plafond kwam deels naar beneden. Er raakte niemand gewond.

Ravage

Rond 19.15 kwam een melding binnen van een harde knal in de Blancefloorstraat in de wijk Bos en Lommer, waarbij ook een brandalarm afging. Ter plaatse troffen de brandweer en agenten een ravage aan in het trapportaal. De druk van de explosie sloeg een gat in het trappenhuis, waarbij het plafond van de onderliggende verdieping deels naar beneden kwam. Ook de muren en de voordeur raakten beschadigd. Er brak geen brand uit. Ook raakte er niemand gewond.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en specialisten van de Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en beelden, of mensen die informatie hebben over een mogelijke aanleiding voor de explosie.