Gearresteerde Engelsman in Den Haag aangezien voor Italiaanse maffiabaas

Connect on Linked in

In een Haags restaurant is woensdag een man opgepakt waarvan justitie tot zaterdag dacht dat het de sinds 1993 voortvluchtige Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro (59) was. Zijn advocaat Leon van Kleef zei echter dat er sprake was van een persoonsverwisseling: de gearresteerde man zou de 54-jarige Mark L. uit Liverpool zijn. Het Openbaar Ministerie bevestigt zaterdag dat er inderdaad sprake is van een persoonsverwisseling. De Engelsman is inmiddels vrijgelaten.

Cosa Nostra

Volgens de restauranteigenaresse werden drie mannen aan een eettafel geblinddoekt afgevoerd door zwaarbewapende agenten. Justitie bevestigde dat er een verdachte is opgepakt op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. Het doelwit van de actie was het Siciliaanse maffiakopstuk Matteo Messina Denaro van misdaadorganisatie Cosa Nostra.

Beruchte bomaanslagen

Denaro is voortvluchtig sinds 1993. Hij zou naar schatting zeker 50 mensen hebben vermoord en pochte ooit dat hij in zijn eentje een kerkhof had gevuld. De maffiabaas zou betrokken zijn geweest bij twee beruchte bomaanslagen in 1992, waarbij de Italiaanse onderzoekrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino om het leven kwamen. Ook werd hij gezocht voor een reeks bomaanslagen in dezelfde periode in Florence, Milaan en Rome, waarbij tien doden en 93 gewonden vielen.

F1

Volgens zijn advocaat Leon van Kleef is de man die woensdag is opgepakt niet zijn cliënt Matteo Messina Denaro. Van Kleef zegt dat de arrestant de 54-jarige Mark L. uit Liverpool is, die hijzelf jaren geleden leerde kennen tijdens een rechtszaak waarin vrienden van L. terechtstonden. L. zou vanuit zijn Spaanse woonplaats naar Nederland zijn gekomen voor de F1 in Zandvoort en tijdens een etentje met zijn zoon in het Haagse restaurant zijn opgepakt.

Dna afgenomen

Mark L. zou volgens Van Kleef zijn overgebracht naar de EBI in Vught. Hoe justitie tot de persoonsverwisseling is gekomen, weet hij niet. De advocaat zegt tegen de NOS dat er dna is afgenomen van zijn cliënt. Van Kleef zegt ervan overtuigd te zijn dat de gearresteerde verdachte niet de gezochte Denaro is die anoniem een nieuwe identiteit als Engelsman heeft aangenomen. ‘Alles kan natuurlijk, maar ik durf er wel een flesje op in te zetten dat er sprake is van een vergissing.’

Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de identiteit van de woensdag opgepakte verdachte. Die blijkt niet de gezochte maffiabaas te zijn, maar inderdaad Engelsman Mark L. Hij is zaterdag vrijgelaten door de politie.