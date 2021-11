‘Gebruik van pillen leidt tot moord’

Connect on Linked in

Nederland is uitgegroeid tot een internationale draaischijf van de drugsindustrie. Waarvoor de provincie Brabant een prijs moet betalen. Dat concludeert het Brabants Dagblad in een driedelige documentaire die vanaf 15 november op haar website te zien is.

Beeld: uit de serie ‘Verborgen prijs van drugs in Brabant’

Schaduwkant

In een driedelige documentaire schetst het Brabants Dagblad wat zij noemt de ‘schaduwkant van de internationale drugshandel’ voor de provincie. Ze kondigt de serie aan met de opmerking dat Nederland een draaischijf in de drugsindustrie is geworden. Dit heeft volgens de makers van de serie ‘een verborgen prijs’ voor Brabant.

Prijs

Die prijs wordt in de trailer omschreven door een natuurbeheerder, die het heeft over de dumping van grondstoffen voor drugs in de provincie: ‘Waar we bang voor waren is gebeurd. De productie stijgt, maar er is minder drugsafval gevonden in de afgelopen jaren. Dan weet je, er gaan ergens iets mis.’

Probleem

Verderop in de documentaire onderbouwt men het beeld van de toegenomen drugsproductie in Brabant: ‘Ecstacy uit Nederland staat ook bekend als een buitengewoon goed product. En het probleem van de synthetische drugsproductie in Nederland dijt alleen maar verder en verder uit.’

Leed

Het Brabants Dagblad stelt zelf dat er ‘achter het gebruik van pillen’ veel leed schuilt. ‘Het zijn drugsgerelateerde incidenten, waaronder moord’, aldus een spreker in de mini-serie.

De documentairemakers filmen een aantal op een drugslocatie aangetroffen vaten met vloeistof, waarover de politie vertelt dat ‘een lichaam dat hierin verdwijnt smelt tot aan de botten aan toe.’

‘De verborgen prijs van drugs in Brabant’ is vanaf 15 november online te bekijken via de website van het Brabants Dagblad.