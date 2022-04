Gedetineerde (19) overleden bij steekpartij in jeugdinrichting Breda

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda is vrijdagmiddag een 19-jarige gedetineerde overleden. Een 20-jarige gedetineerde is voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. Een 18-jarige gedetineerde is als verdachte aangehouden. Dat meldt de politie.

De steekpartij vond rond 15.15 plaats in Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker aan de Galderseweg in Breda. Aanvankelijk meldde de politie dat er mogelijk twee gewonden waren. Eén daarvan, een 19-jarige gevangene, blijkt inmiddels overleden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.