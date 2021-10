Gedetineerde gepijpt door ‘advocate’ in gevangenis Zaanstad

Connect on Linked in

In het Justitieel Complex Zaanstad is een vrouwelijke rechtsbijstandverlener betrapt die in een spreekkamer een gevangene aan het pijpen was. ‘De advocate zat met haar hoofd tussen zijn benen en ik zag die op en neer gaan.’

Dat schrijft NHNieuws. De regionale zender beschikt over een interne rapportage van het incident. Het voorval, dat op 12 oktober jl. plaatsvond, wordt bevestigd door de Dienst Justitiële Inrichtingen.

‘Tijdens het doen van mijn ronde langs de spreekkamer zag ik dat de advocate niet tegenover de justitiabele (gedetineerde – red.) zat, maar naast hem’, zo citeert NHNieuws uit het rapport van de medewerker die de twee betrapte.

Mond afgeveegd

Toen de medewerker in een volgende ronde weer langs de spreekkamer liep zag hij dat er sprake was van een seksuele handeling: ‘De advocate zat met haar hoofd tussen zijn benen en ik zag die op en neer gaan.’ Daarop klopte de medewerker op de deur van de spreekkamer. ‘Beiden maakten een schrikbeweging en de advocate stond gelijk op en veegde haar mond af met haar rechterhand’ aldus de bewaarder in zijn rapportage.

‘Bijna klaar’

Nadat de medewerker de deur had geopend en gevraagd hoelang ze nog nodig dachten te hebben, antwoordde de rechtsbijstandverlener dat ze het zouden afronden. ‘Bijna klaar’ zou de vrouw tegen de bewaarder hebben gezegd. Daarop sloot de medewerker de deur van de spreekkamer. In de rapportage zegt hij direct contact op te hebben genomen met collega’s en samen de rechtsbijstandverlener en de gevangene te hebben aangesproken.

Tussen zijn benen

‘Ik zei dat ik heb gezien dat zij tussen zijn benen zat. Dat ze bezig waren. Daarop reageerde de justitiabele met de woorden “Ja, wat heb je gezien, er is niks gebeurd, we hebben niks gedaan.” De advocate zei: “Ben je gek geworden of zo, er is niks gebeurd'”, aldus de medewerker in zijn rapportage.

Juriste

De medewerker spreekt in zijn verklaring over een ‘advocate’. Dit was zijn waarneming en staat zo letterlijk in de rapportage. Uit navraag die NHNieuws deed bij de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat de betreffende rechtsbijstandverlener echter geen advocate is. Wel heeft ze een zogenoemd advocaat nummer (G) en is ze waarschijnlijk als juriste werkzaam bij een advocatenkantoor.

Rommelen met gevangenen

Het is in het verleden vaker voorgekomen dat er in de Zaanse gevangenis relaties bestonden tussen gedetineerden en medewerkers. NHNieuws schrijft dinsdag dat begin oktober het dienstverband met een medewerkster van het Justitieel Complex Zaanstad werd beëindigd omdat ze ‘aan het rommelen was met een boef’. Vorig jaar werd een vrouwelijke bewaarder ontslagen omdat ze een relatie zou hebben met een gevangene. En in 2019 had een stagiaire een relatie met een gedetineerde. Ook zij moest vertrekken.