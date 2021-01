‘Gedetineerde gooide heet vet over bewaarder’

Connect on Linked in

De gedetineerde die vrijdag een steekpartij begon met een scherp voorwerp in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein heeft heet vet over één bewaarder gegooid en een andere verwond met het scherpe voorwerp. Volgens het Algemeen Dagblad lag één van de bewakers zaterdagmiddag nog in het ziekenhuis.

Protocol

Het incident gebeurde rond 14.00 op nieuwjaarsdag. De twee bewaarders zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren niet levensgevaarlijk gewond.

Volgens het protocol is de verdachte direct naar een andere inrichting verplaatst. De directie van de gevangenis heeft aangifte gedaan.

Tbs-gedetineerde

FNV-bestuurder Yntse Koenen noemt het incident schokkend. Volgens hem was het incident mogelijk een gevolg van onderbezetting bij de penitentiaire inrichting in Nieuwegein. In de PI is het ziekteverzuim erg hoog, ver boven het landelijke gemiddelde van tien procent, bijna honderd mensen.

Volgens de directie van de PI was er niet te weinig personeel aanwezig toen het incident plaatsvond.

Volgens Koenen was de dader een tbs-gedetineerde, iemand eerst straf uitzit en daarna de tbs ingaat. De FNV wil dat wordt onderzocht of deze gedetineerde wel op zijn plaats was, en of hij niet op een meer beveiligde afdeling had moeten verblijven.