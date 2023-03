Gedetineerde in dubbele cel PI Krimpen overleden

Connect on Linked in

De politie Rotterdam heeft woensdag gemeld onderzoek te doen naar het overlijden van een man in een cel in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel. De overleden gedetineerde werd woensdagochtend gevonden door personeel van de PI. Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet bekend. Hij was gedetineerd in een dubbele cel.

In de cel zat nog een andere gevangene, die weigerde de cel uit te komen. Daarop is een intern bijstandsteam geformeerd en is hij naar buiten gehaald. De man is vervolgens in een isoleercel gezet, aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De politie heeft de man aangehouden als verdachte in het onderzoek naar de dood van zijn celgenoot. Het staat niet vast dat die gedetineerde door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek loopt nog en de politie heeft verder geen details naar buiten gebracht.