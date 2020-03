Gedetineerde neemt de wijk tijdens begeleid verlof

Connect on Linked in

Maandag is er in Lelystad een 23-jarige gevangene ontsnapt tijdens een begeleid verlof. Twee medewerkers van de gevangenis waren met hem op pad. Hij wist op het Agorahof in Lelystad te ontkomen. Op dinsdagochtend was hij nog niet opgespoord.

De politie verspreidde een signalement. Het gaat om een man met een donkere huidskleur, met dreadlocks. Hij had op het moment van zijn verdwijning een bruine Louis Vuitton-tas bij zich. Hij zat vast in verband met een zwaarder delict, waarvoor is onbekend.

Waarom hij buiten de inrichting was is niet duidelijk,