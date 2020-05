Gedetineerden uit Duitse psychiatrische kliniek ontsnapt

Print This Post

Twee mannen zijn in Duitsland ontsnapt uit een psychiatrische kliniek, vlak over de grens bij Nijmegen. Ze overmeesterden maandagavond een verpleger en gijzelden hem en een ander personeelslid. Een van de twee werd opgesloten in een beveiligde ruimte. Daarna dwongen ze een verpleger onder bedreiging van een mes met hen naar buiten te lopen.

De bewaking werd voorgehouden dat ze buiten de inrichting afval gingen storten. In een Ford Mondeo van één van de verplegers gingen de twee ervandoor. Zeker een van de twee patiënten heeft volgens de politie een mes bij zich. Beide verplegers bleven overigens ongedeerd. De politie is een klopjacht gestart.

De voortvluchtigen zijn mannen van 38 en 43 die veroordeeld zijn voor gewelddadige berovingen. Ze waren sinds oktober en december voor gedwongen behandeling opgesloten in de kliniek, in de plaats Bedburg-Hau.

De kliniek is één van de grootste psychiatrische instellingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gevestigd in een monumentaal complex.