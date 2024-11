Geen 15 maar 20 jaar cel voor moord op Danny Nijland in Zwolle

(Beeld: 1Zwolle)

Nietsvermoedend

Aboes G., die een verleden heeft bij motorclub No Surrender, reed op de bewuste donderdagmiddag in zijn auto een rondje voor de Glenn Miller-flat aan de Palestrinalaan. Hij zag vlak voordat hij weer wilde vertrekken, het slachtoffer op de fiets aan komen. G. keerde toen zijn auto en zocht vervolgens contact met Nijland, die kennelijk nietsvermoedend naar hem toeliep. Het duurde daarna nog ruim zes minuten voordat Aboes G. het slachtoffer meerdere malen gericht beschoot. Nijland werd meerdere malen van dichtbij in zijn hart en longen zijn geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank rekent het Aboes G. zwaar aan dat hij het slachtoffer op klaarlichte dag, in een woonwijk, op de stoep voor zijn woning heeft neergeschoten, terwijl even daarvoor ook nog andere personen, waaronder (jonge) kinderen, aanwezig waren.

Voorbedachte raad

De straf valt hoger uit dan de eis van het OM. De rechtbank acht, anders dan de officier van justitie, moord bewezen. Naar het oordeel van de rechtbank was de bewapende G. bewust op zoek naar Nijland. ‘Gedurende de tijd waarin de man rondreed, het slachtoffer wenkte, met het slachtoffer sprak en waarin hij vervolgens, kennelijk ook van achteren, op het slachtoffer schoot, heeft de man zich kunnen beraden op zijn besluit om het slachtoffer te doden. Daarbij is niet gebleken dat hij handelde in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.’

Volgens de rechtbank heeft Aboes G. met deze moord “blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van een medemens”.

‘Hij heeft daarmee niet alleen het leven van het slachtoffer ontnomen, maar ook de nabestaanden, in het bijzonder de ouders en de broer van het slachtoffer, een onherstelbaar en zwaar verlies toegebracht.’

De achtergrond en het motief voor de moord zijn onduidelijk gebleven, mede doordat Aboes G. vrijwel in alle toonaarden zweeg. Het OM: ‘Waarom hij hem zocht en met welke intentie, dat weten we niet.’

‘Loopjongen’

Volgens ingewijden was het slachtoffer geen grote speler in het criminele milieu, maar een ‘loopjongen die zich met veel dingen inliet, waaronder cocaïne, en aan de onderkant van de maatschappij bungelde’. In Zwolle gingen na de moord al snel geruchten rond over het mogelijke motief. Drugsschulden, een liquidatie, een giftige relatie met een vrouw, een vechtpartij in de binnenstad waarbij Nijland Aboes G. klappen zou hebben gegeven.

Naast 20 jaar gevangenisstraf moet G. de nabestaanden van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 35.000 euro.