Geen 20 maar 18 jaar cel voor doodslag op Danny Nijland in Zwolle

Voorbedachte raad niet bewezen Aboes G. ging na de uitspraak in hoger beroep waardoor de zaak opnieuw is behandeld. Het hof vindt dat voorbedachte raad niet bewezen kan worden en spreekt G. daarom vrij van moord. Het hof acht doodslag wel bewezen. Vanwege de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het feit is begaan, veroordeelt het hof Aboes G. tot 18 jaar celstraf. Ook zijn de vorderingen tot schadevergoeding van de nabestaanden toegewezen.

Klaarlichte dag

Danny Nijland werd op 21 december 2023 ’s middags doodgeschoten voor zijn flat in de Zwolse wijk Holtenbroek. De Turkse Zwollenaar Aboes G., die een verleden heeft bij motorclub No Surrender, reed op de bewuste donderdagmiddag in zijn auto een rondje voor de Glenn Miller-flat aan de Palestrinalaan. Hij zag vlak voordat hij weer wilde vertrekken het slachtoffer op de fiets aan komen. G. keerde toen zijn auto en zocht vervolgens contact met Nijland, die kennelijk nietsvermoedend naar hem toeliep.

Het duurde daarna nog ruim zes minuten voordat Aboes G. het slachtoffer meerdere malen gericht beschoot. Nijland werd meerdere malen van dichtbij in zijn hart en longen zijn geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Over een motief is niets bekend geworden. Aboes G. zweeg in de rechtszaak vrijwel in alle toonaarden.