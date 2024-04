Geen 6 jaar maar 8 maanden cel voor Anouar Taghi wegens cocaïnehandel

Connect on Linked in

Anouar Taghi (30) is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel voor cocaïnehandel. Het Openbaar Ministerie had onlangs zes jaar cel tegen de neef van Ridouan Taghi geëist.

‘800.000 verloren’

Het ANP schrijft dat het onderzoek 26Heywood draait om een partij van ruim 22 kilo cocaïne die op 28 december 2021 in de haven van Antwerpen werd onderschept. Kort erna appte Anouar Taghi met een nicht dat hij ‘800.000 heeft verloren’. Volgens de politie kwam dat overeen met de groothandelsprijs van de lading cocaïne.

Doordat de rechtbank een deel van de feiten niet bewezen acht, valt de straf van acht maanden aanzienlijk lager uit dat de zes jaar cel die justitie onlangs eiste in de zaak.

26 jaar cel

Anouar Taghi werd in maart door de rechtbank in Amsterdam nog veroordeeld tot 26 jaar cel voor zijn rol bij de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. De rechtbank acht bewezen dat de neef van Taghi de leider was van een criminele organisatie die zich bezighield met voorbereiding van moord, het stelen van auto’s en een poging tot zware mishandeling. Hij ging in die zaak in hoger beroep.