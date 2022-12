Geen doodslag: schutter ex-voetballer Hoefdraad krijgt vier jaar cel

Connect on Linked in

De man die ervan wordt verdacht oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad te hebben doodgeschoten is veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank acht het bewezen dat Robin R. (36) tijdens een feest met zijn pistool schoot toen daar een opstootje aan de gang was. De rechtbank in Amsterdam veroordeelt hem voor dood door schuld ofwel roekeloos handelen. Er was geen opzet, zodat doodslag niet bewezen is, aldus de rechtbank.

Hoefdraad werd getroffen op 1 augustus 2021 om 06.00 in een drukke ruimte van een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Een paar dagen later overleed hij in een ziekenhuis. Robin R. was toen al aangehouden in België.

R. heeft verklaard dat hij wel zijn wapen had getrokken maar dat het per ongeluk af is gegaan. Hij zei dat hij het wapen in zijn hand had gepakt om te voorkomen dat het tijdens het geduwd en getrek op de grond zou vallen. Hij zei het wapen voor iemand anders te hebben bewaard.

De officier van justitie had acht jaar geëist en was wel uitgegaan van doodslag.

Hoefdraad speelde voor Almere City FC, Telstar en SC Cambuur.