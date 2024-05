Geen drugslab, wel drugs in Capelle aan den IJssel

Connect on Linked in

Een onderzoek naar een mogelijk drugslab in Rotterdam heeft uiteindelijk geleid naar een vangst van ruim tien kilo aan harddrugs in Capelle aan den IJssel. Volgens de politie in Rotterdam was er op maandagavond 21 mei, rond 18.00 in Rotterdam een inval in de Jufferstraat in Rotterdam.

31 jaar

De recherche dacht dat daar een drugslab zou zijn. Er bleek geen drugslab in de woning aanwezig, maar wel wat drugs. Er werd een man van 31 jaar uit Rotterdam aangehouden.

Deze zondag maakt de politie bekend dat er op diezelfde maandagavond nogeen tweede inval is gevolgd in een huis aan de Baronie in Capelle aan den IJssel. In die woning vond de politie ruim tien kilo aan verschillende harddrugs, vooral xtc-pillen.

Apparatuur

Daarnaast is er een grote hoeveelheid geld, apparatuur om drugs in te pakken en een vuurwapen gevonden in de woning. Bij deze inval zijn nog een 59-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 21-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

De 21-jarige Rotterdammer is later heengezonden.