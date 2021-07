Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft een gewelddadige inbreker veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Zijn alibi’s en pogingen om bewijzen te weerleggen, werden niet geloofd. De rechtbank noemde de 27-jarige dader ‘gewiekst’.

door Joost van der Wegen

Foto is ter illustratie

Geen twijfel

Een alibi dat niet klopt, een sigarettenpeuk die nog droog was, en zoekwoorden op zijn telefoon die hem weggaven. Een 27-jarige verdachte slaagde er niet in bij de rechtbank in Den Bosch twijfel te zaaien over zijn betrokkenheid bij een overval en drie inbraken in Oost-Brabant.

Overval

Het was een serie van overvallen en inbraken waarvan de man werd beschuldigd. De overval vond plaats in de omgeving van Helmond, waar hij met een mededader binnendrong in het huis van een ouder echtpaar. ‘Geen flauwekul, dit is een overval’, beten ze de twee toe, terwijl ze een op een wapen gelijkend voorwerp lieten zien.

De 72-jarige vrouw probeert hem nog tegen te houden, maar zij knakt een vinger als ze wordt weg geduwt. Ook krijgt ze een klap in haar gezicht. Het lukt de twee door al het verzet niet om spullen buit te maken.

In dezelfde maand pleegt de 27-jarige man ook drie inbraken, waarbij hij onder meer een computer buitmaakt, een Playstation, een credit card, en waarbij hij zelfs een auto steelt.

Peuk

Tijdens de rechtszaak probeert de verdachte alles om niet in verband met de zaken te worden gebracht, waarvan hij wordt beschuldigd.

Hij geeft aan dat hij tie-wraps waarop zijn DNA is aangetroffen, aan vrienden had gegeven. Maar hij kan niet vertellen aan wie.

Een peuk met zijn DNA zou op het pad bij het huis terecht zijn gekomen, omdat hij daar vaker liep. Maar zowel de peuk als gelijkende schoensporen waren niet aangetast door een regenbui die een dag ervoor was gevallen, waardoor het niet aannemelijk is dat hij daar nog voor die bui had gelopen.

Bewijs

Verder bleken een alibi die hij via Snapchat zou hebben gehad en een verwijzing naar (niet bestaand) werk dat hij deed, niet geloofwaardig. Ook is zijn kleding herkend op camerabeelden rondom de huizen die hij binnendrong, en spreekt hij later over de telefoon over de gestolen goederen.

Dinsdag veroordeelde de rechtbank hem tot vijf jaar cel, op basis van het overvloedige bewijs. Justitie eiste eerder zes jaar. De dief en overvaller liet nog wel weten dat hij spijt had, en dat de reden waarom hij de misdaden had gepleegd, was omdat hij geen werk had kunnen vinden, veroorzaakt door de corona-crisis.

Lees hier de overwegingen en uitspraak van de rechtbank