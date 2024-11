Geen ruimer kinderbezoek voor brein aanslagen fruitbedrijf

Eén uur per week Ali G. is in september 2022 veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar en 10 maanden voor onder meer medeplegen van uitlokking van vijftien aanslagen bij medewerkers van een fruitbedrijf in Hedel, waaronder aanslagen die zijn gepleegd terwijl hij gedetineerd was. Op dit moment loopt zijn hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem.

Volgens de huisregels van de EBI kunnen gedetineerden in de EBI gedurende één uur per week persoonlijk bezoek van gescreende personen ontvangen, uitsluitend op maandag tot en met woensdag gedurende een aantal uren in de ochtend en in de middag.

EVRM

G. heeft afgelopen augustus een schriftelijk verzoek ingediend bij de directeur van de PI Vught om ervoor te zorgen dat hij zijn kinderen alle drie tegelijk in het weekend kan ontvangen. De directeur wees dit af, waarop de vader een klaagschrift indiende bij de beklagcommissie. Deze klacht werd ongegrond verklaard. Daarna stapten G. en zijn vrouw naar de rechter.

In de kort gedingprocedure vroegen ze om een ruimere bezoekregeling voor hun kinderen. Ze vinden dat er geen deugdelijk contact mogelijk is, omdat de kinderen hun vader niet kunnen bezoeken zonder schoolverzuim. Verder stelden ze dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt geschonden. De kinderen willen hun vader ook in de avonduren en tijdens het weekend kunnen bezoeken.

Niet-ontvankelijk

De rechtbank oordeelt nu dat de vader en moeder in hun rol als wettelijke vertegenwoordiger van hun drie minderjarige kinderen niet-ontvankelijk zijn. De wet bepaalt dat de vader en moeder een machtiging van de kantonrechter nodig hebben om hun kinderen te mogen vertegenwoordigen en zo’n machtiging hebben zij niet.

Maar als de vader en moeder wel ontvankelijk waren dan zouden de vorderingen ook niet zijn toegewezen, oordeelt de rechter. De rechter vindt dat de Staat voldoende heeft onderbouwd dat, en waarom, beperkingen in de bezoektijden noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn.

Ali G. is veroordeeld tot een lange gevangenisstraf vanwege het plegen van ernstige strafbare feiten en heeft ook vanuit detentie opdrachten voor aanslagen gegeven.

Toezicht en controle

Een beperking in de mogelijkheden om bezoek te ontvangen vindt de rechtbank daarom noodzakelijk.Toezicht en controle kost veel personeel.

Het bezoek vindt altijd plaats onder toezicht van meerdere inrichtingswerkers. Er zijn weer andere inrichtingsmedewerkers nodig om de gedetineerde naar de bezoekruimte te brengen en om het bezoek te controleren, zowel bij de ingang van de PI als bij de ingang van de EBI. Daarbij is bovendien ook afstemming tussen de verschillende afdelingen binnen de PI nodig.

De rechter oordeelt ook dat het EVRM niet wordt geschonden. Uit het Verdrag volgt namelijk niet dat gedetineerden zonder meer ‘recht’ hebben op bezoek van hun kinderen in de avonduren of in het weekend.

In de afgelopen periode hebben de kinderen hun vader meerdere keren per maand bezocht en moesten daarvoor een enkel lesuur per bezoek verzuimen. Volgens de rechter is niet gebleken dat hun schoolprestaties daaronder lijden of dat dit problematisch is geweest voor wat betreft hun leerplicht.