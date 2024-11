5 november 2024

OM eist maximale celstraf voor afpersing Hedels fruitbedrijf (UPDATE)

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie de maximaal mogelijke celstraf geëist tegen de hoofdverdachte in het strafproces over de aanslagen van (ex)werknemers van fruitbedrijf De Groot in Hedel, en afpersingspoging van de directie. Ali G. (39) kreeg van de rechtbank negentien jaar en tien maanden cel. De strafeis in hoger beroep is fors hoger: 26,5 jaar cel. De advocaat-generaal sprak van een ’terreurcampagne’.