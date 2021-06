Connect on Linked in

In Amsterdam-Noord was er aan het begin van de avond een schietpartij. Volgens de politie is duidelijk dat er is geschoten maar zijn er geen gewonden gevallen, voorzover bekend. Er is een signalement verspreid van een verdachte.

Het incident gebeurde op Benedenlangs rond 18.20.

Op Burgernet werd het signalement verspreid van een licht getinte man van ongeveer 20 tot 25 jaar met groene jas en grijze hoodie.