Geen straf voor agent die 18-jarige Wessel doodschoot in Delft

Een politieagent die in oktober 2018 in Delft de 18-jarige Wessel V. doodschoot, krijgt geen straf opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag beslist. Hoewel de agent schuldig is bevonden aan doodslag, is hij niet strafbaar. De rechtbank vindt het aannemelijk dat de agent uit noodweer handelde.

Artikel 12-procedure

Begin 2022 besliste het gerechtshof in Amsterdam in een zogeheten artikel 12-klacht dat de agent alsnog strafrechtelijk moest worden vervolgd. Nabestaanden waren in april 2021 de procedure begonnen nadat het Openbaar Ministerie de zaak eerder had geseponeerd.

Coffeeshop

In de nacht van 7 op 8 oktober 2018 reden twee personen op een scooter naar coffeeshop The Game in de Breestraat in Delft. De bijrijder stapte af en ging voor de coffeeshop staan. Een politieman zag dat de bijrijder een wapen trok, riep hem aan en vuurde vijf schoten af in zijn richting. De twee berijders van de scooter wisten te ontkomen.

Zoon van politieman

Een van de verdachten, de 18-jarige Wessel V. uit Zoetermeer, werd kort nadien met een schotwond door bekenden naar een ziekenhuis in Zoetermeer gebracht, waar hij overleed. Wessel V. was zoon van een politieman.

Camerabeelden

Uit camerabeelden blijkt volgens de rechtbank dat de bijrijder een voorwerp in zijn handen had dat op een vuurwapen lijkt en daarmee op de coffeeshop richtte. Daarnaast lijkt het op de beelden alsof hij zijn wapen doorlaadde. Dat past ook bij de verklaring van de agent dat hij hoorde dat het vuurwapen werd doorgeladen.

Noodweer

Nadat de agent hard ‘politie!’ riep, maakte de bijrijder een beweging en draaide daarbij met het vermeende vuurwapen kort in de richting van de agent, zo blijkt uit de camerabeelden. Vanwege die beweging was er op dat moment sprake van een onmiddellijk dreigend gevaar van een aanval op de agent. Daarom was er sprake van een noodweersituatie, waardoor de agent zich mocht verdedigen met zijn dienstwapen.

Gehouden aan regels

De politieagent is niet strafbaar, omdat de doodslag wordt gerechtvaardigd door een geslaagd beroep op noodweer. De agent voldeed ook aan de regels voor politieagenten die gelden voor het schieten met een vuurwapen. Daarmee wordt de agent ontslagen van alle rechtsvervolging. Deze uitkomst komt overeen met de eis van de officier van justitie.

