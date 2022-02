Agent toch vervolgd voor doodschieten zoon van agent

Connect on Linked in

Een politieagent die in oktober 2018 in Delft het vuur opende op de 18-jarige Wessel V., die daarna overleed, moet alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist in een zogeheten artikel 12-klacht. Nabestaanden waren in april vorig jaar de procedure waren begonnen nadat eerder het Openbaar Ministerie de zaak had geseponeerd.

Ziekenhuis

In de nacht van 7 op 8 oktober 2018 reden twee personen op een scooter naar coffeeshop The Game in de Breestraat in Delft. De bijrijder stapte af en ging voor de coffeeshop staan. Een politieman zag dat de bijrijder een wapen trok, riep hem aan en vuurde vijf schoten af in zijn richting. De berijders van de scooter wisten te ontkomen.

Een van de verdachten, een 18-jarige V. uit Zoetermeer, werd kort nadien met een schotwond door bekenden naar een ziekenhuis in Zoetermeer gebracht, waar hij overleed. Wessel V. was zoon van een politieman.

De overweging van het Openbaar Ministerie was dat na onderzoek door de Rijksrecherche is gebleken dat het vuurwapengebruik van de agent gerechtvaardigd was omdat de bijrijder op de scooter een doorgeladen vuurwapen op de politie zou hebben gericht. Daarnaast was volgens het OM schieten gerechtvaardigd omdat er sprake was van vuurwapengevaarlijke verdachten die op de vlucht sloegen.

‘Complex’

Nabestaanden vinden dat de agent ‘anders had kunnen en moeten handelen’. Het hof vindt dat moeten worden onderzocht door een rechter of dat inderdaad zo is.

Het gerechtshof oordeelt dat vervolging nodig is omdat ‘de feiten en omstandigheden dermate complex’ zijn dat een ‘zorgvuldige inhoudelijke beoordeling door de strafrechter op zijn plaats is’. Het hof heeft het Openbaar Ministerie daarom de opdracht gegeven om de agent te vervolgen.

Coffeeshop The Game in Delft is herhaaldelijk het doelwit geweest van geweld. Eerder in 2018 ontplofte er een handgranaat. Ook een andere coffeeshop was doelwit van geweld. Na de dood van Wessel V. zijn er geen ernstige incidenten meer geweest.

