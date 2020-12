‘Rode Audi mogelijk oorzaak dodelijk ongeluk op A2’ (UPDATE2)

Connect on Linked in

Op de A2 is ter hoogte van Nieuwegein in de richting Amsterdam rond 22.50 op woensdagavond een dodelijk ongeval geweest. Er waren meerdere auto’s betrokken en een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein is overleden. Inzittende(n) van één van de auto’s is (zijn) weggerend. Een getuige zegt tegen RTV Utrecht dat een rode Audi die hem bij de brug van Vianen met zeer hoge snelheid inhaalde mogelijk de oorzaak was. De getuige zag dat voertuig even later terug bij de plaats van de crash.

De politie sloot de snelweg in beide richtingen af nadat in één van de auto’s jerrycans met een onbekende stof werden gezien, later bleek er geen gevaar te zijn.

Na de aanrijding werd met onder meer een politiehelikopter gezocht naar de inzittenden van een van de betrokken voertuigen. Later in de nacht werd één man worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeval. Er loopt een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Twee auto’s zijn direct bij het ongeval betrokken. Twee andere auto’s raakten indirect door het ongeval beschadigd. De vrouw is ter plaatse overleden.