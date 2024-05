Geen vuurwapen gevonden na inval in huis in Maassluis

Connect on Linked in

De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag een huis binnengevallen in Maassluis. Het zou gaan over een melding van een vuurwapen. Er was veel politie betrokken bij de inval.

Beeld: de woning aan het Nicolaas van ’t Wouthof in Maassluis, waar een wapen aanwezig zou zijn (foto Media TV – Jay Koek)

Inval

De actie vond plaats aan het Nicolaas van ’t Wouthof in Maassluis. Dit meldt RTV Rijnmond.Bij de inval waren veel politieagenten met kogelwerende vesten aanwezig. Ook werd het Team Parate Eenheid (TPE) van de politie ingezet.

Vuurwapen

Volgens journalisten op de locatie zou het om dezelfde woning gaan, als waar in februari van dit jaar ook al een inval was, waarbij de vorige keer een 19-jarige man met een vuurwapen werd aangehouden. In het huis werd zaterdag geen vuurwapen gevonden.