Geen zes maar 7,5 jaar celstraf voor handel in kilo’s cocaïne en crystal meth

Een 36-jarige man uit Eindhoven is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 7,5 jaar celstraf voor de handel in en het bezit van kilo’s cocaïne en metamfetamine. Ook had de man een automatisch vuurwapen in bezit. De straf valt hoger uit dan de zes jaar cel die justitie eiste, omdat de man eerder is veroordeeld voor drugsdelicten.

Sky ECC

De verdachte handelde tussen 18 juni 2020 en 13 januari 2021 in grote hoeveelheden cocaïne en metamfetamine. Uit ontcijferde Sky ECC-berichten die hij via zijn telefoon stuurde, blijkt volgens de rechtbank dat de verdachte meerdere keren cocaïne en crystal meth verkocht in hoeveelheden tussen de 1 en 30 kilo. Ook sprak hij in die berichten over de prijzen van de harddrugs, mogelijkheden tot opslag en het transport van drugs. Daarnaast had hij het in ontcijferde berichten over grondstoffen voor synthetische drugs, zoals amfetamine-olie, mdma-olie en BMK-olie.

Daarnaast had hij een automatisch vuurwapen in bezit en werden op zijn pgp-toestel foto’s van grote hoeveelheden bankbiljetten gevonden.

Eerdere veroordelingen

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte een groot aantal transacties uitvoerde en dat het telkens om grote hoeveelheden harddrugs ging. Ook weegt mee dat de verdachte in 2007, 2009 en 2011 is veroordeeld voor drugsdelicten. De rechtbank legt daarom een hogere celstraf op dan het OM eiste.

Daarnaast krijgt de verdachte de inbeslaggenomen 4.750 euro aan contanten niet terug.