‘Gefaald om allochtone jongeren uit zware misdaad te houden’

‘We hebben de afgelopen twintig jaar gefaald om allochtone jongeren te behoeden voor de zware misdaad.’ Dat stelt scheidend politiechef Max Daniel. Daniel was onder meer verantwoordelijk voor de drugsaanpak bij de politie.

Keihard

Helaas, zo stelt Daniel in een interview met De Gelderlander, is in Nederland een parallelle samenleving ontstaan waar jongeren kiezen voor een carrière in de drugshandel. Zeker jonge allochtonen hebben bewondering voor criminelen die rijkdom hebben vergaard. Wie jong instapt, ervaart slechts dat misdaad loont. De drugswereld is keihard en meedogenloos. Liquidaties zijn gewoon geworden.’

Daniel: ‘Hebben we gefaald? Ja. Kijk alleen maar naar Taghi. Ook op straat begonnen. We proberen de drugscriminaliteit van bovenaf te bestrijden, terwijl van onderaf de aanwas bijna onbedreigd doorgroeit. We hebben die ontwikkeling gemist en hebben weg gekeken. We durfden het probleem niet te benoemen of keken er met een te witte bril naar. Diversiteit betekent echter niet dat we alleen maar aardig voor elkaar zijn. We moeten elkaar niet tolereren, maar samenleven.’

Investeren

Al in 1999 riep Daniel dat de samenleving moest gaan investeren in opgroeiende allochtone jongeren. ‘In Arnhem hadden we ineens jochies van 12, 13 jaar die roofovervallen pleegden. Marokkaanse kinderen. Ik schrok enorm. Hier gebeurde iets dat wij als politie tot dan niet kenden. De politiek in Arnhem discussieerde echter over de kleur van een kunstwerk.’

Juist jonge drugsdealertjes moet je keihard bestrijden, vertelt hij de krant. ‘Wie uit de drugsorganisatie wil stappen, moet alle ruimte en begeleiding krijgen. Pak jongeren die volharden aan. Liefst onorthodox, zegt Daniel. ‘Als je weet dat schaamte in niet-Westerse gemeenschappen meer indruk maakt dan een werkstraf, doe daar dan wat mee.’

Politieteam

Eerder sprak Daniel zich in De Telegraaf vlak voor zijn pensioen al uit over het nieuwe politieteam voor de aanpak van georganiseerde misdaad, gestart door voormalig minister Grapperhaus van Justitie (CDA). ‘Zoals dat nieuwe team nu wordt opgezet, heb ik er geen vertrouwen in, zei Daniel. ‘Dit gaat ’m niet worden. Ik ben meer van het buigen dan van het breken. Nu kan het MIT nog worden omgebogen naar iets zinvols in plaats van het volledig af te breken.’

Daniel: ‘Misschien moet het MIT zich wel veel meer concentreren op financieel rechercheren en afpakken van crimineel vermogen, want aan innovatie op dat gebied is nog heel veel behoefte. Laatst sprak ik de hoogste baas van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA in Europa. “We waren altijd zo jaloers op jullie dat jullie maar één opsporingsdienst hadden bij de politie”, zei deze. “Nu maken jullie dezelfde fout die wij in het verleden maakten”.’