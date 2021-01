Geintje leidt tot waarschuwingsschot en arrestaties in Oosterhout

Print This Post

Agenten in kogelvrije vesten zijn zaterdagnacht uitgerukt na een melding dat er twee personen onder bedreiging van een vuurwapen gegijzeld zouden worden in een pand in Oosterhout. De melding bleek uiteindelijk vals, maar pas nadat de politie een waarschuwingsschot loste en een grote hoeveelheid geld aantrof.

Drie auto’s

De politie kreeg rond 01.40 uur een melding dat er in een pand aan de Everdenberg in Oosterhout twee personen gegijzeld zouden worden onder bedreiging van een vuurwapen. Toen agenten in kogelvrije vesten ter plaatse kwamen, arriveerden vrijwel tegelijk drie auto’s bij het pand. Uit voorzorg werden de inzittenden daarvan onder schot gehouden en gesommeerd om uit hun voertuig te komen. Toen één persoon niet wilde meewerken werd er een waarschuwingsschot gelost.

Lachgas en cash geld

Nadat de situatie buiten onder controle was werd het betreffende pand betreden. Daar trof de politie een aantal mannen aan die vertelden dat ze met de melding alleen maar een geintje hadden willen uithalen. Tijdens de doorzoeking van het pand werd geen vuurwapen aangetroffen, maar wel lachgas en een grote hoeveelheid geld. Hoeveel is niet bekendgemaakt.

Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van witwassen en voor het doen van een valse melding.